Así reaccionó el mundo a la muerte de Kobe Bryant

La muerte de Kobe Bryant marcó a todos los fanáticos de la NBA y del deporte tras un accidente de helicóptero ocurrido esta mañana en Los Ángeles.

El basquetbolista dejó un gran legado en el deporte norteamericano y durante los últimos minutos han sido muchos los jugadores que han manifestado su impacto por el fallecimiento de la leyenda.

Por ejemplo, el argentino Manuel Ginobili aseguró que aún no puede creer la noticia

En tanto, Luis Scola también le envió buenos deseos a la familia del jugador.

Didier Drogba, histórico delantero del Chelea no puede creer el fallecimiento del jugador.

Scottie Pipen, una leyenda dentro de la NBA aseguró que no tiene palabras tras enterarse de la noticia.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.