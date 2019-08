Así quedó Esteban Paredes en la lista de los goleadores históricos de las ligas sudamericanas

El sábado 24 de agosto y en el estadio Municipal de La Cisterna, el fútbol chileno vivió un momento histórico al igualarse el récord de goleador de la liga. El delantero Esteban Paredes llegó a las 215 anotaciones que tenía Francisco "Chamaco" Valdés.

El delantero de Colo Colo está a un paso de asumir el liderato de goleadores de la primera división, cuando al Torneo Nacional 2019 le quedan 11 jornadas. Ahora Cobresal, U. de Concepción, Audax Italiano y U. de Chile pueden llegar a ver ese récord.

Ahora la comparación queda a nivel sudamericano, para ver en qué lugar se ubica el registro de Paredes y Chamaco. Entre las ligas de la Conmebol a los goleadores chilenos no les alcanza para ingresar al Top Five, que no incluye a la Liga de Brasil.

Entre los máximos goleadores de las ligas sudamericanas la cima le pertenece al delantero boliviano Víctor Hugo Antelo con 350 goles, con seis equipos locales entre 1983 y 2001, pero destacando especialmente en Blooming según la prensa altiplánica.

Lo sigue el paraguayo Arsenio Erico Martínez que con el Club Atlético Independiente acumuló 295 anotaciones en la Liga de Argentina entre 1934 y 1946. El podio lo completa el argentino-peruano Sergio Ramón Ibarra que en Perú sumó 274 conquistas desde 1993 hasta 2014, con su mayor acumulación en el Club Cienciano del Cusco.

El" Top 5" de los goleadores de ligas sudamericanas incluye al venezolano Juan García Riva, quien en su país llegó a los 268 goles entre 1988 y 2012, con grandes campañas en Minerven Sport Club y el Club Deportivo Mineros de Guayana. Lo cierra el charrúa Fernando Morena que con River Plate y Peñarol sumó 230 tantos entre 1969 y 1984.

La liga cafetera con el argentino nacionalizado colombiano Sergio Galván Rey, estrella de Once Caldas, acumuló 224 goles desde 1996 a 2011. Esteban Paredes sigue a la caza de ellos, aunque necesitaría al menos 10 tantos para subir un peldaño en la lista.

Por debajo de "Chamaco" y "Visogol" están los goleadores de tres ligas de la Conmebol. En Ecuador aparece Ermen Benítez con 191 goles, en Brasil fue el ídolo de Vasco Da Gama, Roberto Dinamita, quien sumó 190, mientras que en Paraguay al aún activo Santiago Salcedo acumula 134 tantos hasta a fecha.

Los goleadores de las ligas de Sudamérica

1° Víctor Hugo Antelo: 350 (Bolivia)

2° Arsenio Erico: 295 (Argentina)

3° Sergio Ibarra: 274 (Perú)

4° Juan García Rivas: 268 (Venezuela)

5° Fernando Morena: 230 (Uruguay)

6° Sergio Galván Rey: 224 (Colombia)

7° Esteban Paredes y Francisco Valdés: 215 (Chile)

8° Ermen Benítez: 191 (Ecuador)

9° Roberto Dinamita: 190 (Brasil)

10° Santiago Salcedo: 134 (Paraguay)