Así fue la fiesta que armó Colo Colo para recibir de regreso a Matías Fernández

Después de 13 años, el "14 de los blancos" está de regreso. Matías Fernández se volvió a colocar la camiseta de Colo Colo para transformarse en refuerzo del plantel de Mario Salas de cara a la temporada 2020.

El volante, tras más de una década en el Viejo Continente, México y Colombia, el mediocampista volvió a salir a la cancha del Monumental vestido con el uniforme albo, desatando la locura de los cerca de 10 mil hinchas que llegaron a Macul.

"Espero darlo todo porque la fe y la gloria de Dios me permita dar el máximo. El cariño de la gente me motiva y me exige a prepararme de la mejor manera para cumplir los objetivos", comentó el campeón de América de la Roja, que tuvo pasos por Villarreal de España y AC Milán de Italia, entre otros.