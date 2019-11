Arturo Vidal y su situación en Barcelona: 'No estoy contento, no estoy feliz'

Arturo Vidal, volante del Barcelona, analizó su presente en el cuadro culé tras no haber sumado muchos minutos durante el arranque de temporada.

En conversación con El Mercurio, Vidal aseguró que no está contento pero intentará revertir la situación en cancha. "No estoy contento, no estoy feliz. Pero estoy tratando de dar vuelta esto y ganarme un espacio de titular. He trabajado mucho, toda mi carrera he sido titular. Esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo porque sé que va a llegar. No estoy contento con la situación, pero son decisiones del entrenador, yo solo trato de ayudar cuando me toca. Hay que darlo todo, yo lo estoy dando todo. En cualquier momento se me dará la oportunidad", expresó.

Antonio Conte, entrenador del Inter de Milán, ha manifestado su interés por contar con el chileno, y Vidal llenó de elogios al técnico italiano. "El salto de calidad que dí para ser uno de los mejores del mundo fue con Conte. Lo más importante es la confianza, y cuando un entrenador así, que es de primer nivel te da confianza, te hace mejorar mucho", aseguró.

Pensando en su futuro, el formado en Colo Colo aseguró que tiene dos opciones cuando le toque retirarse como jugador. "Tengo dos opciones: seguir metido en el fútbol como entrenador o de preparador de caballos. Últimamente me gusta mucho lo que hacen los entrenadores. Veo mucho fútbol. Son mis dos pasiones. Haré una de esas cuando me retire".

Tras las series de manifestaciones en el país, Vidal señaló que de haber estado en Chile, habría sido parte de las protestas. "Me hubiese gustado salir a marchar. Porque cuando el país se junta y pide algo, todos tienen que estar en la misma. Al estar lejos se siente impotencia, ganas de estar allá. Preocupación por la familia. Uno quiere estar, pero es difícil", confesó.