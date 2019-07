Arturo Vidal: 'Todo el mundo pensaba que éramos los más malos, pero demostramos que no'

La Selección Chilena quedó cuarta en la Copa América, tras perder contra la Selección de Argentina. En el certamen la Roja venció a Japón, a Ecuador y a Colombia por penales. Perdió contra Uruguay, Perú y la escuadra albiceleste.

En una actividad social realizada en la comuna de San Joaquín, Arturo Vidal aseguró que las cuentas son positivas para el equipo. "El balance es bueno, como selección volvimos a creer en nosotros. Mejoramos lo que se había hecho después de la eliminación, cuando todo el mundo pensaba que éramos los más malos. Demostramos que no, que podemos jugar de igual a igual contra cualquier selección y lo que viene creo que va a ser muy interesante. Esperamos que se sigan sumando jugadores, que el profe pueda tener más opciones para que el equipo crezca y podamos estar en el Mundial".

El Rey del Barcelona fue elegido dentro del equipo ideal de la Copa América. Contento por el reconocimiento, Vidal aseguró que quiere seguir sumando experiencias como estas. "Orgullo de estar en el equipo ideal, creo que me han pasado muchas cosas lindas en el fútbol y esta es una más que se suma a eso, espero seguir creciendo, seguir mejorando y tratar de aprovechar todas las oportunidades, de poder estar en el equipo ideal de la copa, del mundo y en todos lados siempre dejar bien parado el nombre de Chile".

Tras ser consultado por las declaraciones de Claudio Bravo, que aseguró que está disponible para volver a vestir la Roja. El King no quiso referirse al tema."No he escuchado, ya no voy a hablar de los jugadores que no están. Me voy a dedicar solo a descansar y que el profe decida quién tiene que estar".

Tras el retiro de Jean Beausejour, la Generación Dorada ha perdido un nuevo jugador. El mediocampista aseguró que espera que los más experimentados continúen para beneficiar a los jóvenes. "Esperamos que la generación dorada siga por mucho, que ojalá no se termine, que se vayan sumando jugadores, pero que se sigan quedando los jugadores que han ganado más cosas para que les den experiencia y consejos a los más chicos, para que después ellos mantengan la generación dorada".

Además, Arturo Vidal comentó la posibilidad que Matías Fernández pudiese volver al cuadro albo. "¿A quién no le gustaría de Colo Colo? Creo que sería un sueño para todos los colocolinos que volviera Matías, el regalón de la hinchada de Colo Colo. Un jugador que le dio mucho, que el futbol chileno tenía muchas esperanzas en él, a fuera no ha tenido toda la suerte, pero sabemos todo lo crack que es, así que ojalá pueda volver a Colo Colo".

En la actividad, también estaba Andrónico Luksic, con quien trabajan juntos por el proyecto Reyes de Barrio, que busca contribuir a la integración social, mediante torneos de fútbol.