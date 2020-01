Arturo Vidal será titular en el duelo del Barcelona ante el Granada por la liga española en lo que será el estreno de Quique Setién en la banca culé.

El mediocampista chileno tendrá su oportunidad desde el arranque del partido, a diferencia de lo que sucedía con Ernesto Valverde.

La oncena que presentará el nuevo técnico del Barcelona será con Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

Revisa aquí el tweet culé.

The first starting 11 of the @QSetien era!



💪🔵🔴 #BarçaGranada