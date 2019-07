Arturo Vidal se despidió de la leyenda holandesa de Arjen Robben

El delantero holandés de 35 años, Arjen Robben anunció que dejará el fútbol, tras 19 años de carrera.

Robben había terminado su contrato el 30 de junio y no había renovado, por lo que se comenzó a especular sobre un posible retiro, que finalmente confirmó el futbolista. "Como todos saben, me tomé un tiempo para tomar una decisión bien pensada sobre mi futuro. He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Es la decisión más dura que en tomado en mi carrera".

Con su selección disputó 96 partidos, marcó 37 goles y formó parte del equipo de Holanda que perdió la final ante España en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que quedó tercero en el Mundial de Brasil 2014.

Comenzó su carrera en el Groningen, estuvo en el PSV Eindhoven. Luego pasó al Chelsea de José Mourinho, donde ganó la Premier League en 2005 y 2006. Después fue campeón con el Real Madrid en 2008. En las últimas diez temporadas, ha defendido la camiseta del Bayern Munich, donde logró ocho Bundesligas, cinco Copas de Alemania y la Champions League en 2013. En el cuadro alemán anotó 144 goles y compartió con Arturo Vidal durante tres años. Por esto, el Rey le dedicó un mensaje en sus redes sociales.