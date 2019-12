Arturo Vidal se deja querer: 'Estoy tranquilo y contento en Barcelona, pero cuando vuelva veremos'

Marcó un golazo, se ganó los aplausos de los hinchas y, aparentemente, no se moverá del FC Barcelona. Arturo Vidal comenzó a disfrutar de sus días de vacaciones y este domingo al mediodía arribó a Chile para descansar por las fiestas navideñas.

Saliendo del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, el volante conversó a la rápida con algunos medios de comunicación y comentó su actualidad en Barcelona: "es bueno que la gente me pida, trato de dar el máximo, ayudar al equipo", dijo.

"No soy yo quien toma la decisión de jugar o no, pero la gente lo veo y eso me tiene tranquilo y aprovechando todas las oportunidades que tenga. Espero levantar los títulos que tenemos por delante", aseveró Vidal.

Respecto a las ofertas que tiene del Inter de Milán para regresar a Italia, el mediocampista fue claro: "eso se lo dejo a otra persona, menos ahora que son mis días de descanso, yo ya hice mi trabajo. Mi representante es quien tiene que ver eso, pero estoy tranquilo y contento en Barcelona, cuando vuelva veremos", adelantó.

"Es difícil hablar de eso ahora, tengo que verlo con mi representante. Ahora quiero estar con mi familia, llenarme de alegría, después volver y tomar una decisión", cerró Vidal.