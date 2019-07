Arturo Vidal: 'Nuestro sueño es salir campeón y así quedar en la historia como tricampeones'

La Selección de Chile está preparando el duelo contra Perú, que será el miércoles a las 20:30 horas en el Arena do Gremio, válido por las semifinales de Copa América.

En conferencia de prensa, Arturo Vidal aseguró que el anhleo del grupo es consagrarse nuevamente con el título del torneo continental. "Es el sueño de nosotros, salir campeón y también quedar en la historia como tricampeones. Sabemos que es difícil. Todavía tenemos un rival muy fuerte como Perú, esperamos hacer un partido perfecto, hay que ganarlo con autoridad y después ver lo que pasa en la final".

Al igual que en 2015, Chile enfrentará a la escuadra del Rímac en semifinales. El jugador del Barcelona aseguró que hoy lo viven distinto a como lo hicieron hace cuatro años atrás. "Hay mucha diferencia. En 2015 solo teníamos hambre, no teníamos experiencia, no teníamos títulos , ahora sí tenemos de todo y podemos controlar mucho mejor los partidos".

Al ser consultado por la escuadra que dirige Ricardo Gareca, Vidal analizó al rival y confesó que deben tener cuidado con Paolo Guerrero. "Hay que estar muy concentrado en la parte defensiva, ellos tienen a Guerrero que sabe jugar contra cuatro defensas. Es un jugador que nos cuesta mucho marcarlo. Tenemos que tener cuidado con eso. Perú tiene jugadores técnicamente muy buenos, ha mostrado mucho crecimiento después de la clasificación al mundial que tuvieron. Va a ser un partido difícil, y muy lindo de jugar. Queremos hacer el mejor partido de la copa".

El Rey junto con Charles Aránguiz son los dos jugadores que tienen amarilla y que al recibir una segunda podrían perderse la final. Vidal aseguró que no se va a frenar por una posible sanción."Con Charli no estamos preocupados por las amarillas, si nos tenemos que jugar la vida y si hay que arriesgar una, lo vamos a hacer. Lo más importante es que la Selección haga el mejor partido de toda la copa y podamos estar en la final".

Además, el mediocampista del Barcelona destacó a su compañero que juega en el Bayer Leverkusen y resaltó sus cualidad como futbolista. "Es un jugador que te da mucha confianza, que recorre todo el campo, tiene mucha calidad para atacar y defender. No habla mucho, pero es de primer nivel. Es un jugador de los mejores del mundo, me encanta la forma de enfrentar los partidos importante. Ojalá que muestre su mejor versión".

Finalmente Arturo Vidal se refirió a las alabanzas que recibió de Mauricio Pinilla. "Es un gran amigo mío, se agradecen las palabras, yo lucho todos los días por ser el mejor en mi posición en todo el mundo. Me he ganado el respeto a esfuerzo y trabajo. Siempre he estado en los mejores equipos del mundo".

Mañana hablará en conferencia de prensa Reinaldo Rueda para anticipar lo que será el duelo contra Perú.