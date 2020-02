Arturo Vidal no fue citado para el partido del Barcelona ante el Levante

Arturo Vidal quedó fuera de la convocatoria del FC Barcelona para el partido ante el Levante, válido por la fecha 22 de La Liga.

El volante chileno se ausentó del entrenamiento del día sábado, primera señal de que su físico no estaba óptimas condiciones para la competencia.

"No es nada grave. Hay una contusión y vamos a ver cómo evoluciona. No soy partidario de asumir riesgos con jugadores porque hay muchos partidos y no tenemos una plantilla muy amplia. Está bien y no va a tener ningún problema", explicó Quique Setién, entrenador del cuadro catalán, durante la jornada del sábado.