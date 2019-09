Arturo Vidal figura entre los candidatos para el 11 ideal de la FIFA

Lejos de la concentración de la Selección Chilena para medirse este jueves antes Argentina, Arturo Vidal recibió una excelente noticia en medio de los entrenamientos del FC Barcelona. El volante fue elegido entre los 55 futbolistas nominados para el FIFA FIFPro World11 Masculino.

El mediocampista chileno es uno de los 14 candidatos para quedarse con un puesto entre los tres volantes que conformarán el mejor equipo de la temporada 2018-19. Sus compañeros Sergio Busquets, Arthur Melo, Iván Rakitic y Frenkie de Jong son algunos de los que corren en la lista.

El equipo estará confirmado por un portero, cuatro defensas, tres volantes y tres delanteros, siendo Vidal el único chileno entre los candidatos elegidos entre los mismos futbolistas. Fueron cerca de 20 mil jugadores los que escogieron los nombres.

Brasil es el país que cuenta con más candidatos con 10 en total, emitrnas que el campeón del mundo, Francia, tiene siete. La elección del 'The Best' será el próximo 23 de septiembre en una ceremonia a realizarse en Milán, Italia.

El lista:

Porteros (5)

Alisson Becker (BRA) – Liverpool FC

David De Gea (ESP) – Manchester United

Ederson Moraes (BRA) – Manchester City

Jan Oblak (SVN) – Atletico Madrid

Marc-Andre ter Stegen (GER) – FC Barcelona

Defensas (20)

Jordi Alba (ESP) – FC Barcelona

Trent Alexander-Arnold (ENG) – Liverpool FC

Dani Alves (BRA) – Paris Saint-Germain / Sao Paulo FC

Joao Cancelo (POR) – Juventus / Manchester City

Daniel Carvajal (ESP) – Real Madrid

Giorgio Chiellini (ITA) – Juventus

Matthijs de Ligt (NED) – Ajax / Juventus

Diego Godín (URU) – Atlético de Madrid / Internazionale

Joshua Kimmich (GER) – Bayern Munich

Kalidou Koulibaly (SEN) – SSC Napoli

Aymeric Laporte (FRA) – Manchester City

Marcelo (BRA) – Real Madrid

Gerard Piqué (ESP) – FC Barcelona

Sergio Ramos (ESP) – Real Madrid

Andrew Robertson (SCO) – Liverpool FC

Alex Sandro (BRA) – Juventus

Thiago Silva (BRA) – Paris Saint-Germain

Virgil van Dijk (NED) – Liverpool FC

Raphael Varane (FRA) – Real Madrid

Kyle Walker (ENG) – Manchester City

Volantes (15)

Sergio Busquets (ESP) – FC Barcelona

Casemiro (BRA) – Real Madrid

Kevin de Bruyne (BEL) – Manchester City

Frenkie de Jong (NED) – Ajax / FC Barcelona

Christian Eriksen (DEN) – Tottenham Hotspur

Eden Hazard (BEL) – Chelsea FC / Real Madrid

N’Golo Kante (FRA) – Chelsea FC

Toni Kroos (GER) – Real Madrid

Arthur Melo (BRA) – FC Barcelona

Luka Modric (CRO) – Real Madrid

Paul Pogba (FRA) – Manchester United

Ivan Rakitic (CRO) – FC Barcelona

Bernardo Silva (POR) – Manchester City

Dusan Tadic (SRB) – Ajax

Arturo Vidal (CHI) – FC Barcelona

Delanteros (15)

Sergio Agüero (ARG) – Manchester City

Karim Benzema (FRA) – Real Madrid

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Roberto Firmino (BRA) – Liverpool FC

Antoine Griezmann (FRA) – Atlético de Madrid / FC Barcelona

Son Heungmin (KOR) – Tottenham Hotspur

Harry Kane (ENG) – Tottenham Hotspur

Robert Lewandowski (POL) – Bayern Munich

Sadio Mane (SEN) – Liverpool FC

Kylian Mbappé (FRA) – Paris Saint-Germain

Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona

Neymar (BRA) – Paris Saint-Germain

Mohamed Salah (EGY) – Liverpool FC

Raheem Sterling (ENG) – Manchester City

Luis Suárez (URU) – FC Barcelona

