Arturo Vidal: 'Espero que se corte el tema con Claudio y que solo se piense en el bien de la Roja'

La mayoría de los jugadores ya han llegado a Alicante para comenzar a pensar en los próximos amistosos que tiene la Selección Chilena ante Colombia y Guinea.

Uno de los jugadores que faltaba era Arturo Vidal, quien al arribar a España aseguró que espera que se acabe el tema con Claudio Bravo. "Ya van dos años y siguen hablando de lo mismo, ahora lo llamaron, vamos a ver qué pasa, hay que conversar, eso queda dentro del camarín, hay que trabajar solo pensando en la Selección, en el bien de todo un país y que la Selección siga creciendo y vuelva a ser una de las mejores del mundo. Espero que ya se corte el tema con Claudio, creo que hay que por una vez en la vida pensar solo en el bien de la Selección, no buscar problemas extra futbolísticos y nada tratar de ayudar a los más jóvenes y empezar a sacar de nuevo jugadores que puedan jugar de nuevo a Europa".

El "King" manifestó que estos amistosos son muy importantes para el futuro de la Roja en las eliminatorias para el Mundial de Catar. "Espero que mejore todo, que a la Selección le vaya bien, que estos partidos nos sirvan para lo que queremos que es llegar de la mejor forma a los primeros partidos para la clasificación para ir al Mundial y para la Copa América del próximo año".

Además, Vidal tuvo palabras para el próximo rival que es Colombia y en su análisis aseguró que son un gran rival. "Una gran Selección, una de las mejores del mundo en este momento, tiene buenos jugadores, como equipo son muy fuertes, espero que nos sirva mucho a nosotros y seguir mejorando".

Sobre su momento personal, el mediocampista del Barcelona destacó su presente en el cuadro culé, donde viene de convertir un gol al Sevilla. "Llego muy feliz, en mi mejor momento, he estado harto tiempo preparándome, al principio costó un poco, pero estoy bien, llego en un buen momento, en el partido del sábado espero hacerlo de la mejor forma. Me tocó la oportunidad y demostré quién soy, y espero seguir así ayudando al equipo, y espero que este año se puedan lograr los objetivos".

Arturo Vidal también comentó lo que fue el superclásico, donde afirmó que espera que Universidad de Chile no descienda. "Complicado lo de la U, pero así es el fútbol. Cuando no haces las cosas bien, cuando no juegas bien del principio, al final te pones a sufrir como está sufriendo la U. Espero que no bajen, espero que puedan mejorar, pero esto no es ahora, empezó muy mal la U y ahora lo está sufriendo".

Finalmente, el Rey confesó su alegría por el gol 216 de Esteban Paredes. "De verdad que es una alegría muy linda para mí y los jugadores en Chile, creo que es lindo cuando alguien queda como leyenda en el fútbol chileno, más un compañero que estuvo acá en la Selección, tenemos mucha amistad, me alegro mucho por él, por la familia y por Colo Colo por tener a un ídolo", sentenció.

El primer amistoso de la Roja será este sábado ante Colombia a las 13:00 horas. A la misma hora, el próximo martes 15 de octubre, enfrentarán a Guinea.