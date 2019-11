Arturo Vidal desliza la opción de irse del Barcelona por poca continuidad

Arturo Vidal fue enfático en asegurar que si no tiene la continuidad necesaria en el Barcelona, analizará la opción de partir.

En medio de una entrevista que el volante le concedió a TV3 de España, Vidal confesó que si no es valorado, deberá buscar nuevos horizontes. "Me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante".

El exBayern Munich fue enfático que deben mejorar para poder cosechar buenos resultados en el torneo. "Debemos mejorar el juego y también físicamente si queremos ganar la Champions League".

Vidal ha sido clave en los últimos partidos de la liga española, donde incluso anotó un gol en el último duelo ante el Leganés.