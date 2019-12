Arturo Vidal demandó al Barcelona por el no pago de 2,4 millones de euros

Un nuevo antecedente que podría sentenciar el futuro de Arturo Vidal en el Barcelona fue el que se ha difundido en las últimas horas, puesto que el diario ABC informó que el mediocampista demandó al cuadro blaugrana por el no pago de 2,4 millones de euros; los que corresponden a concepto de variables y que fueron alcanzadas (según el jugador) durante la temporada pasada.



Según profundizó Mundo Deportivo, el elenco catalán consideró que no corresponde abonar dicho monto, y que incluso es el futbolista formado en Colo Colo el que hace una mala interpretación de las cláusulas del contrato.



De esta forma, Vidal, junto a sus abogados, interpusieron una demanda el pasado 5 de diciembre, en la que desglosaban los conceptos que el futbolista reclama, hasta llegar a los mencionados 2,4 millones de la divisa europea.



Con respecto al contrato, este figuraba la presencia de un bonus de casi dos millones si lograba jugar 60 partidos. No obstante, dicho requisito no habría sido alcanzado por el jugador, puesto que el club considera un encuentro disputado el estar en cancha a lo menos 45 minutos. De esta forma, solo le corresponde recibir la mitad de la cláusula.



Recordemos que se presume que Vidal partirá al Inter de Milán, elenco en donde está su extécnico, el italiano Antonio Conte.