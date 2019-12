Artem Besyedin se pierde increíble gol a escasos metros del arco en la Europa League

¿Qué acaba de pasar? En el último partido de la fase de grupos de la Europa League donde se encontraba el Dynamo Kiev de Ucrania, frente al Lugano de Suiza, Artem Besyedin se perdió un gol completamente hecho desde pocos metros del arco contrario.

Corría el minuto 30 del encuentro cuando Vitalii Mykolenko se desmarca por el lado izquierdo de la cancha y centra hacia Besyedin, quien remata con la derecha a metros del arco, pero no tomó la pelota de buena manera y terminó desviando el balón hacia las gradas.

Artem Besedin in his best... pic.twitter.com/3BzbkqL3mi