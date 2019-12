Arquero peruano pidió perdón en vivo tras infidelidad: 'Sólo quiero recuperarla'

Alianza Lima inscribió su nombre en la final del Campeonato Descentralizado de Perú con Pedro Gallese como una de sus figuras. El portero de la Selección Peruana de Fútbol vivió un encuentro especial ante Sporting Cristal, luego de vivir un complejo momento emocional fuera de la cancha.

Esto porque el seleccionado del Rimac fue sorprendido por la prensa peruana saliendo de un conocido motel con la hija (21) del alcalde de la ciudad de La Perla, con quien le fue infiel a su esposa Claudia Díaz, con quien mantenía una relación de 15 años.

Al ser entrevistado tras el partido para consultarle sobre el encuentro, Gallese aprovechó las cámaras de la transmisión oficial para pedirle perdón a su señora: "estoy feliz con el resultado y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles, por los errores que he tenido. No me justifico, pero quisiera que me diera una oportunidad y pelear por mi familia", dijo el portero.

"Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones. Sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, para poder recuperar tu confianza y recuperar a mi familia también", concluyó Gallese.