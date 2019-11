Arquero de Deportes Copiapó: 'Nos sentimos un poco manoseados por parte de la ANFP'

Deportes Copiapó viajó hasta Santiago para enfrentar a Deportes Melipilla, pero cuando aterrizaron se enteraron que el duelo había sido suspendido.

El arquero Hernán Muñoz en conversación con Los Tenores aseguró que se enteraron que no iban a disputar su partido cuando arribaron a la capital. "Nosotros cuando estabamos aterrizando nos empezamos a actualizar de lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que nuestro partido estaba suspendido y el de Cobreloa, era algo que se veía venir. Nosotros sabíamos que era lo más probable que pasara. Hicimos el desgaste de viajar a Santiago y nos encontramos con la sorpresa que no íbamos a jugar".

Muñoz confesó su sentir con respecto a que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional los haya programado a mitad de semana. "Nos sentimos un poco manoseados por parte de la ANFP, que nos manden a nosotros a jugar esos partidos pendientes para ver qué es lo que pasa. Siento que estamos siendo pasado a llevar en ese sentido. El campeonato debería terminar como debería con público, como corresponde".

Sobre el mismo tema, el guardameta de Deportes Copiapó complementó que no ve con buenos ojos jugar sin gente en las tribunas. "La verdad nos debemos a nuestro trabajo, si por ambas partes llegan a ese acuerdo, nosotros tenemos que cumplir. Siento que no es la mejor vía, con esto nos ganamos más el repudio de la gente. No podemos estar jugando escondido como los vándalos. Lo más sano para el fútbol es que se siga dando naturalmente como tiene que ser,con gente como corresponde".

Hernán Muñoz aseguró que en general los futbolistas están del lado del pueblo. "La gran mayoría de los jugadores estamos a favor del disgusto social, en lo personal he ido a las protestas, al final hay que ponerse en la realidad de nosotros y queremos terminar esto como corresponde, porque somos trabajadores como todos. Estoy seguro que la mitad de la gente que está en contra de lo que nosotros estamos haciendo, ellos siguen ejerciendo su trabajo, como lo tienen que hacer".

Finalmente, el arquero afirmó que él necesita jugar porque es su sustento económico. "Hay otra realidad, no es la misma realidad que viven ellos. La realidad de nosotros, los jugadores de primera B y segunda es la que más se acerca al malestar social, por eso a mí me urge seguir funcionando, apoyar la causa, pero también seguir funcionando, porque yo también tengo que producir", sentenció.