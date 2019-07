Arjen Robben anunció su retiro del fútbol profesional tras haber jugado 19 años en algunos de los clubes más importantes del mundo.

El delantero holandés que defendió la camiseta del Bayer Munich en los últimos 10 años, aseguró a sus 35 años que llegó el momento de dar un paso al costado. "Hay que asumir la cruda realidad de que no todo funciona como te gustaría y ya no eres el chico de 16 años que no tenía ni idea de lo que significaba una lesión".

Dentro de su trayectoria, Robben destacó en distintos clubes de la máxima categoría como Real Madrid, Chelsea y Bayer Munich, donde es considerado como ídolo.

Además, por la selección de Holanda alcanzó un subcampeonato mundial tras caer en la final ante España el año 2010.