Ariel Holan: 'Marcelo Bielsa me despertó la curiosidad por el fútbol de Chile'

Universidad Católica presentó a su nuevo entrenador: Ariel Holan.

El ex DT de Defensa y Justicia e Independiente manifestó su alegría de llegar a San Carlos de Apoquindo y por qué decidió llegar a Chile. "En realidad estoy muy contento, muy feliz de estar acá, tenía muchas ganas de estar en el exterior. De Chile seguí muy de cerca el proceso de Selección sobre todo con Marcelo Bielsa. Realmente uno miraba como jugaba el equipo, porque como entrenador uno quiere seguir creciendo y creo que marcó una identidad futbolística. Dedse ese entonces que sigo el fútbol chileno, seguí futbolistas que también estaban en la Selección porque quería tenerlos en mis equipos, en cuanto a la liga local, ha crecido mucho también".

Al ser consultado por la situación social de nuestro país, el entrenador aseguró que la dirigencia le dio la completa seguridad para llevar a cabo el proyecto."Siempre a partir de Marcelo Bielsa me despertó la curiosidad por el fútbol de este país. Me dieron el marco de tranquilidad y seguridad que tenemos los mismos objetivos de lo que pretendemos, yo como entrenador y ellos como directivos. Creo que todos los países viven situaciones no deseadas o que son incómodas, pero yo soy entrenador de fútbol y va por otro carril. Por el bien de la región que estos problemas que están en vías de solución se solucionen definitivamente, que pueda estar todo el mundo conforme y contento y que pueda haber fútbol, porque para mí no tiene que ver con la política, es un evento cultural".

Sobre cómo quiere que juegue la UC de Holan, el DT aseguró que lo más importante es la tenencia de la pelota."En realidad el sistema que yo quiero de mis equipos es que tengan un respeto por la posesión del balón. Me gusta que mi equipo tenga un porcentaje de la posesión que esté cercano al 60%, y agregarle verticalidad y ser agresivos. Defensivamente ser intensos para poder ser un equipo dinámico".

El nuevo entrenador de los cruzados confesó las metas de la escuadra de la franja para el próximo año. "Nos fijamos para este primer semestre dos objetivos: Uno es tratar de alcanzar los octavos de final de la copa y el segundo es llegar hasta esa instancia siendo competitivos en el campeonato local. Nuestra energía, nuestra pasión va a estar puesta en esta dirección".

Finalmente, Holan resaltó la importancia de traer un refuerzo en la delantera y destacó las características que le gustan en ese puesto."En realidad coincido que hoy es un puesto que se tiene que resforzar, Valencia es el centrodelatero que tiene el equipo, así que es importante que se tenga otra opción. Lo que espero del centrodelantero es que juega bien. No tengo preferencia a un jugador que mida dos metros y que le tiremos centros de todos lados porque tiene buen juego aéreo. La característica del 9 dependerá de lo que económicamente del club y de lo que yo busque como entrenador, dependiendo de lo que esté disponible en el mercado", sentenció.