Arias: 'El equipo mostró otras cosas que en el semestre pasado no mostrábamos y que pecábamos'

A pesar del empate con sabor a derrota que dejó a los hinchas, el técnico de la U, Alfredo Arias, comentó que si bien no se va conforme con el resultado, sí quedó "tranquilo" porque se han ido corrigiendo aspectos con respecto al primer semestre.



El estratega sostuvo que "esto es muy largo. Ni hoy íbamos a salvar la situación ni hoy íbamos a quedar en el fondo (…). Creo que nos tiene que servir de aprendizaje. Parecía que estaba controlado (el partido) y lo terminamos empatando cuando no debió ser así".



Con respecto a la jugada del penal de Lucas Aveldaño, Arias manifestó que "todos los jugadores son parte de un conjunto y a veces los errores más notorios hacen tapar otros. Tuvimos varios y aciertos, eso será analizado para dentro del plantel".



El DT de la U esgrimió que "por lo menos el equipo mostró otras cosas que en el semestre pasado no mostrábamos y que pecábamos. El equipo no agachó la cabeza y al rival lo respetaba mucho. Se ha enfrentado en distintas ocasiones, supieron defender ese empate cuando lo lograron, pero esto no termina hoy. Es largo y hay que sobreponerse de no haber podido ganar y se sumó un punto".