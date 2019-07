Argentina le ganó a la Roja: Citó a Brandon Cortés, promesa chilena en Boca Juniors

"Quien pestañea, pierde". Así dice el dicho popular que perfectamente se podría aplicar para el caso de Brandon Cortés. De padres chilenos, pero nacido en Argentina, el volante ha destacado en últimos meses en Boca Juniors, donde Gustavo Alfaro, entrenador de los "xeneizes" le dio la oportunidad en el primer equipo y llamó la atención de la prensa argentina.

Precisamente sus buenas actuaciones en las cadetes de Boca lo llevaron a ser nominado por la Selección Argentina Sub 17, quienes en los próximos días disputará el torneo amistoso sub-18 de L'Alcudia en España, ganándole el primer "round" a la Roja.

Cabe recordar que el propio mediocampista confesó hace algunos meses que fue invitado a entrenar en Juan Pinto Durán, pero: "hace dos años me llamaron a entrenar con la Sub 17 de Chile. Después no tuve más contactos. Hoy sólo pienso en Boca Juniors", dijo por ese entonces.

Pese a la nominación, Cortés igual podrá ser nominado por la Roja y jugar sin problemas, pues el torneo de L'Alcudia, al tratarse de un campeonato amistoso, no le impide, hasta ahora, de poder representar a otro país, en este caso Chile.