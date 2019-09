Arda Turan fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por disparar una pistola en un hospital

El exfutbolista del Barcelona y Alético Madrid, Arda Turan, fue condenado este miercoles a dos años y ocho meses de cárcel, después de que fuera sorprendido disparando un arma no inscrita al suelo de un hospital.

Pese a la impactante noticia, el actual jugador del Basaksehir de Estambul no tendrá una entrada inmediata en prisión, a no ser que cometa otro delito de similares características en los próximos años. tras enterarse, no apeló a la sentencia.

Los hechos en los que se vio involucrado Turan sucedieron en octubre de 2018, momento en que se peleó en una discoteca con el cantante turco Berkan Sahin, quien acusó al mediocampista de haber abusado de su mujer.

Tras ello, Turan golpeó al musico, le quebró la nariz y terminó disparando al suelo del hospital que acudió Sahin a constatar lesiones.

Durante el juicio, el jugador negó el acoso pero reconoció los demás hechos, aunque aseguró que el disparo fue accidental.

"Gracias a Dios, la Justicia turca ha considerado que era una vergonzosa difamación", escribió el futbolista en referencia a la absolución del delito de acoso, en un comunicado difundido por NTV.