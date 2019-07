Arbitro de Argentina – Brasil: 'El VAR no me llamó para verla'

La controvertida semifinal de la Copa América en donde Brasil ganó por 2 goles a 0 ante el conjunto argentino, tuvo como protagonista al árbitro Roddy Zambrano, quien tuvo varias decisiones durante el partido que los hinchas, jugadores y directores técnicos denominaron como "dudosas".

Fue el mismo entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, quien dijo que "no me gustó la terna arbitral, no estuvo a la altura de un partido de este calibre".

Pero es el mismo árbitro quien sacó la voz para revelar que el VAR nunca le avisó de un posible penal de Arthur por un golpe sobre Nicolás Otamendi, jugada que podría haber cambiado el destino del marcador.

Según TyC Sports, Zambrano, alegó que "no la vi, veo al jugador caído. Otamendi también entra a chocar, no es un codazo. El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro", afirmó.

Además, tuvo comentarios sobre su relación dentro de la cancha con Messi, en donde expresó que "Lionel se dedica a jugar, y nunca tuve problemas con él. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones suyas luego del partido, pero cada uno tiene su opinión", finalizó.