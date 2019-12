Antonio Conte quiere contar con Arturo Vidal: 'Es un jugador que siempre me ha dado todo'

Arturo Vidal y el FC Barcelona terminarán su romance en algún momento, y ese podría ser a fines del 2019. El volante chileno no está cómodo en España con su constante suplencia pese a sus buenas actuaciones y aquello lo llevó a decir hace algunos días que en el mercado de invierno podría salir de la Ciudad Condal.

Aquello llegó a los oídos italianos de Antonio Conte y del Inter de Milán. El entrenador del nuevo líder de la Serie A no ocultó sus deseos de contar con el chileno pese a que: "no es correcto hablar sobre el mercado ahora", dijo tras la victoria ante el SPAL.

"En el momento de la dificultad en la que trabajamos porque faltan números, tengo excelentes respuestas de todos (sus jugadores). Prefiero hablar de esto. Es la empresa la que debe hablar sobre el mercado", sostuvo en conversación con Sky Sports.

Pero el técnico, pese a que no lo expresó abiertamente, sí quiere contar con el chileno: "lo entrené cuando aún no era Vidal. Trabajé allí durante tres años, es un jugador que siempre me ha dado todo", agregó Conte.

Las declaraciones de Conte encontraron respaldo en el director deportivo del Inter de Milán, Giuseppe Marotta: "Vidal es un jugador importante en el escenario mundial. Conte (Antonio) y yo estamos unidos por una relación de amistad y es una relación basada también en la gran consideración que tenemos de él", dijo.

"A muchos equipos les gustaría tenerlo en sus filas, pero desafortunadamente está en Barcelona. Siempre se puede pensar si es posible hacerlo (ficharlo). Es una demarcación en el que lamentablemente estamos sufriendo, como sucede con la lesión de Sensi. Es normal, como dijo Conte, porque tenemos una plantilla corta en comparación con el número de competiciones en las que participamos", cerró Marotta.