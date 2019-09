Antonio Conte explicó por qué no jugó Alexis Sánchez en Champions League

El técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, comentó acerca del porqué no hizo entrar a Alexis Sánchez, tras la igualdad que consiguió el cuadro italiano ante Slavia Praga en Champions League.



De acuerdo a lo explicado en FOX Sports, el tocopillano no ingresó puesto que aún no está a la par de sus compañeros, además de que otros jugadores ofrecen mejores variantes.



"Tuve que hacer un cambio porque (Antonio) Candreva estaba lesionado. Luego preferí reforzar dando más oxígeno al mediocampo. Pienso que en este momento (Matteo) Politano nos da más garantías que Alexis", dijo Conte.



Cabe decir que Sánchez ya debutó con la camiseta del Inter, durante la victoria por la cuenta mínima frente a Udinese.