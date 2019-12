Aníbal Mosa:'Esteban Paredes conversó con Marcelo Espina y le dijo que quiere continuar'

Colo Colo ya ha entregado nombres de algunos jugadores que no siguen para el próximo año. La partida que más destaca es Jaime Valdés, a él se suma Iván Rossi, Andrés Vilches y Cristián Gutiérrez.

El Presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló sobre la planificación del plantel 2020 y tuvo palabras para despedir al Pájaro. "Triste, pero yo hablé con el Pájaro, le dije que en este estadio él tenía las puertas abiertas, para lo que él quisiera, nosotros tenemos comprometidos hacerle una despedida, él está triste por la situación que se dio. Esperemos que pueda tomar la mejor decisión, pero esta siempre va a ser su casa".

Además, el mandatario comentó la situación de Esteban Paredes. El delantero se iba a retirar este año, pero todo indica que seguirá en Colo Colo. "Sí claro, lo quiere el cuerpo técnico, la institución, Marcelo ya tuvo una primera conversación con Esteban y él habría manifestado su interés en seguir jugando. Estamos en conversaciones, tenemos la mejor disposición para que Esteban se retire en su club y si él se siente en condiciones para seguir jugando, nosotros no tenemos otra cosa que apoyarlo. Conversó y le dijo que quería continuar, están viendo el tiempo, están afinando algunos detalles, Mario Salas también lo tiene en sus planes y nosotros vamos a apoyar su decisión".

Otro jugador que tiene que resolver su futuro es Jorge Valdivia, Mosa aseguró que se evaluará la situación durante estos días. "Lo de Jorge se va a analizar en las comisiones de fútbol. Hay que entender que este un país que cambió y cambiaron los montos, los presupuestos, hay un tema con el dólar, hay varios contratos que son en dólares que encarecen las planillas. Estamos elaborando el presupuesto, ya sabiendo que vamos a estar en Copa Libertadores, para poder determinar un monto para poder gastar en los refuezos ".

Sobre el presupuesto que van a definir este miércoles, el presidente de Blanco y Negro aseguró que el objetivo es hacer una buena Copa Libertadores. "Vamos a estirar la máxima cantidad de recursos para reforzar de la mejor manera el plantel, esa es la prioiridad del directorio, queremos hacer un buen papel en las competencias internacionales, así que teniendo el presupesto vamos a decidir los puestos que se van a cubrir".

Finalmente, Aníbal Mosa comentó la decisión que se había tomado con respecto al no ascenso de Santiago Wanderers. El mandatario afirmó que hay que enmendar el error. "El tema de Wanderers es un tema bien amargo, después del consejo de presidentes, yo me fui con una sensación muy amarga y muy triste, que de cierta manera, lo que habíamos hecho no estaba bien. Creía que habíamos cometido un error. Llamé al presidente de Wanderers para decirle que Colo Colo está disponible para enmendar este error, el fútbol tiene que marcar la justicia deportiva y Wanderers se ganó el derecho en cacha de subir a primera. Así como nosotros cometimos el error, tenemos la posibilidad de enmendar ese error", sentenció.