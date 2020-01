Anibal Mosa y partido con la U: 'Siempre es bonito jugar una final contra nuestro archirrival'

Luego del partido entre Colo Colo y Universidad Católica, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a lo ocurrido en el cotejo, en donde se mostró conforme por el rendimiento de los refuerzos. "Yo creo que para ser el primer partido se adaptaron muy bien. No nos olvidemos que el 'Mati' viene de un par partidos completos hace un par de meses. Nico Blandi también entró y lo hizo bien, así que contento por todos los jugadores, contento por el cuerpo técnico, contento por todos los colocolinos de Arica a Magallanes que podemos darle esta alegría y que podamos estar disputando una nueva final la próxima semana".

Además señaló que "siempre es bonito jugar una final contra nuestro archirrival, así que creemos que tenemos las herramientas necesarias, tenemos a los jugadores como para hacer una buena presentación y quedarnos con esta Copa Chile".

Asimismo declinó manifestarse sobre la polémica entre los "Azules" e "Hispanos". "Yo no comento situaciones de otros clubes, prefiero no meterme para que justamente los otros clubes no hablen de Colo Colo".

Asimismo, Mosa confirmó que no prefiere el uso del VAR pero que respeta el reglamento. "La verdad de las cosas es que a mí no me gusta el VAR, pero prefiero no opinar de eso. Es un tema que es una regla hoy día y nosotros la aceptamos completamente".

También tuvo palabras para la fallida contratación del zaguero de Palestino, Nicolás Díaz. "Lo de Nico Díaz es un capítulo cerrado para nosotros. Hicimos todo lo ética y legalmente correcto y bueno, después hubieron otros temas que no valen la pena ventilarlos por la prensa como si lo han hecho otras personas. Veremos con nuestra gerencia técnica y el entrenador si es que podemos incorporar otro central. Tiene que ser un central que nos venga a aportar y no vamos a traer por traer".

Finalmente comentó acerca de las declaraciones hechas por el "Mago" Valdivia. "Me pareció una falta de respeto, pero también es un tema pasado, es un tema que para nosotros ya dimos vuelta la página. Nosotros le deseamos al 'Mago' que le vaya muy bien, él es un jugador muy talentoso y esperemos que le vaya muy bien en México", concluyó Mosa.