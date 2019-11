Aníbal Mosa y la postura de Colo Colo: 'Creemos que lo más lógico es terminar el torneo ahora'

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro aseguró que como club están en contra de la reanudación del torneo tras las votaciones en la ANFP.

Desde la ANFP, Mosa señaló que no están las condiciones para que se retome el torneo. "Para Colo Colo siempre lo más importante ha sido la seguridad de nuestros jugadores, hinchas y vecinos. Bajo esa premisa, creemos que no están las condiciones de seguridad dadas para segur con el campeonato. Por eso decidimos que no se siguiera el torneo".

El directivo fue enfático en decir que como club no están dispuestos a que retorne el campeonato. "Creemos que las condiciones no se están dando y tenemos que seguir dando a espacio para un movimiento social. Lo han expresado los jugadores y nuestro técnico. No queremos estar lamentando situaciones que pueden ser muchas más grandes. Como Colo Colo no estamos dispuestos a terminar el torneo a cualquier costo".

Mosa aseguró que no están las condiciones normales para retomar el fútbol. "Todos están preocupados, hay un sistema de seguridad, familias. Tenemos que ser muy cuidadosos. Le acabamos de decir a la ANFP que no estamos en tiempos normales".

El presidente de los albos entregó su idea de cómo afrontar las fechas restantes. "Creemos que lo más lógico es terminar el torneo ahora, ponernos a trabajar en el próximo campeonato, que los jugadores tengan sus vacaciones y preparaciones para tener un torneo normal".