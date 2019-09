Aníbal Mosa y continuidad de Mario Salas: 'El superclásico no es determinante'

El Presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa viajó a Brasil junto al Vicepresidente ejecutivo, Harold Mayne-Nicholls, el Presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares y Marcelo Barticciotto, quien es el Coordinador General de infraestructura de remodelación del estadio Monumental.

El objetivo de este viaje es visitar los estadios de Corinthians y de Palmeira, además de unas instalaciones de juveniles en San Pablo, para sacar ideas para implementar en el recinto deportivo donde tienen la localía los albos.

Antes de embarcarse, Mosa aseguró que aún sigue triste por la caída del fin de semana. "Un poco triste, no esperábamos tener una derrota con Cobresal en nuestra casa, con estadio lleno. Estamos dando vuelta la página, se sigue trabajando, tenemos la confianza puesta en el técnico, tenemos que cambiarlo por fútbol, ahora el fin de semana tenemos una revancha en Copa Chile y seguiremos remando".

Sobre la continuidad del entrenador de Colo Colo, Mario Salas, el Presidente de Blanco y Negro aseguró que no está puesta en duda y que ayer visitó el entrenamiento para darle ánimo. "No corre peligro, lo hemos dicho en todos los tonos. No había visto a Mario del día domingo, y claramente fuimos a darle un espaldarazo en el sentido de ánimo, porque obviamente ellos les llega muy fuertemente, se preparan, trabajan, arman un equipo para ganar y no para perder, visito los entrenamientos cada vez que puedo".

Además, Aníbal Mosa añadió que el superclásico no es una fecha clave para analizar la situación del "Comandante". "No es determinante, lo hemos dicho en varias oportunidades, nosotros tenemos un apoyo unánime en la continuidad de Mario"

Finalmente, el Mandatario de Blanco y Negro destacó que a pesar de las derrotas, los albos aún están segundos en la tabla. "La primera rueda que hizo Colo Colo fue muy buena, por algo con todos los tropiezos que hemos tenido seguimos en segundo lugar y pretendemos afirmarnos y dar esa pelea, para eso estamos trabajando".

Colo Colo jugará ante Everton, por Copa Chile, el sábado a las 17:30 horas, en el estadio Monumental.