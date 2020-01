Aníbal Mosa sobre canterano de Colo Colo baleado: 'Lo vamos a cobijar y apoyar'

Un despertar movido tuvo Colo Colo este domingo. El joven delantero de los albos, José Aguilera, fue alcanzado por un impacto de bala en medio de un confuso incidente en Concón, Región de Valparaíso, y desde ByN adelantaron que apoyaran en todo al juvenil.

Llegando al Estadio Monumental para la "Noche Alba", el mandamás del "popular", Aníbal Mosa, comentó lo sucedido con Aguilera: "lamentable el hecho, entendemos que está fuera de peligro. Viene viajando para acá. Parece que estaba en un lugar que no correspondía, en un horario que no correspondía, y en una situación que no correspondía", sostuvo.

"Estamos esperando que llegue acá, pero independiente de aquello, esta institución lo va a cobijar, lo vamos a apoyar, porque fue un hecho lamentable que pudo terminar en algo mucho más grave, acá esperamos hablar con él", dijo.

¿Copa Chile en Temuco?

Otro de los temas abordados por Mosa fue la posibilidad de enfrentar a la UC en la Región de la Araucanía por las semifinales de Copa Chile. Al respecto, el mandamás de Colo Colo fue claro.

"Me enteré que estaban pensando en Temuco, pero lo último que sabía era que se jugaba en el Estadio Nacional, no sé, pero conversaremos con la ANFP, estamos abiertos a jugarla donde sea", dijo la máxima autoridad de los albos.