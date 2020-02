Aníbal Mosa: 'No es posible que estemos matándonos entre chilenos en las calles'

Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo habló sobre la muerte de Jorge Mora, hincha del cuadro albo que murió tras ser atropellado por un camión de Carabineros.

El directivo le entregó todo el respaldo a la familia del hincha. "Mandarle un gran apoyo a la familia. Estamos con ellos para lo que estime conveniente. Hemos puesto a disposición todo el equipo legal. En cualquier otro ámbito también estamos para apoyarlos en este momento tan difícil".

Por la criticada jueza que está a cargo del procedimiento, Mosa aseguró que sus palabras no ayudan a calmar la situación. "No es aceptable ni aconsejable que una jueza que está llamada a ser cauta y declaración pueda tratar peyorativamente a los hinchas de Colo Colo y a su institución. Este club que va a cumplir 100 años es parte de la cultura del país y creemos que viniendo de una persona que está llamada a repartir justicia no ayuda en nada sus declaraciones en el momento que estamos viviendo momentos complicados".

El presidente de Blanco y Negro rechazó tajantemente el accionar de Carabineros por la muerte de Jorge Mora y llamó a la calma a los hinchas en las manifestaciones venideras. "Condenamos los procedimientos que hizo Carabineros ese día, esperamos y exigimos que las autoridades puedan hacer una investigación lo más rápido posible para dar con los responsables. No queremos más muertes en las calles. Hacemos un llamado a todos los hinchas para buscar la paz que necesita este país. No es posible que estemos matándonos entre chilenos en la calle".