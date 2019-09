Aníbal Mosa negó consumir drogas y confesó que trabajaría como ministro de Michelle Bachelet

Habló de todo y sin pelos en la lengua. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se salió por algunos minutos de la rigurosidad de su cargo en la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo y conversó respecto a diversos temas de sociedad y de su vida privada.

En entrevista con La Cuarta, Mosa comentó la cercanía que tiene con al expresidenta de la República, Michelle Bachelet: "tenemos una tremenda líder. Es un patrimonio de la democracia chilena y hoy es una alta comisionada de los derechos humanos de la ONU y quién sabe si el día de mañana logra ser la Secretaria General", partió aseverando.

"Lo que me pida la Presidenta Bachelet, lo haría", agregó el mandamás albo respecto a una posibilidad de que la expresidenta asumiera un nuevo período presidencial en La Moneda.

Otro de los temas que comentó, fue las burlas y críticas que recibe en redes sociales respecto a un supuesto consumo de drogas en su vida privada: "conozco quién soy, mi condición, conozco mi salud, mis capacidades y mi familia, que es lo que más me interesa a mí, sabe quien soy. ¿Si niego el consumo de drogas? ¡Por supuesto! ¡Ninguna!".

"Habría que preguntarles a las personas que escriben eso, por qué lo hacen. En todo caso, no me incomoda el tema. Han dicho un montón de cosas de mí, pero eso está en la mente de las personas que escriben esas cosas, pero no me incomoda ni me molesta", agregó Mosa.