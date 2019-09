Aníbal Mosa frente a incidentes en el Monumental: 'Es muy lamentable'

Colo Colo logró una apretada victoria ante Everton de Viña del Mar por los cuartos de final de la Copa Chile.

A pesar de la victoria, una situación realmente grave, tomó protagonismo en el Estadio Monumental en medio del duelo. Un solitario hincha del "cacique" comenzó a agredir con piedras y objetos contundentes a los fanáticos de Everton, que con el paso de los minutos respondieron.

Frente a este hecho, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro indicó que "no tengo un informe oficial para poder darte una respuesta, esperamos tener el informe de Carabineros y ahí vamos a poder referirnos a eso".

Frente a aplicarle derecho de admisión al sujeto, el presidente fue tajante, "por supuesto que sí, ustedes lo vieron, estuvo un montón de rato, incluso se suspendió el partido, pero era una sola persona que quiso echar a perder un espectáculo donde habían más de 20 mil personas.", señaló.

"Es un tema puntual, no es un tema ocasionado por muchas personas ni por un tema que tenga que ver con algo premeditado ni preparado, una persona, que ustedes lo vieron, que se subió arriba del techo, que no estaba en buenas condiciones al parecer, y bueno, se trató de bajarlo por varios métodos y la verdad de las cosas es que se complicó. Como te digo, no tengo un informe oficial para poder referirme al tema", indicó.

Frente al criticado actuar de carabineros, el presidente de ByN manifestó que "no lo sé, la verdad es que no lo sé, no sé lo que pasó, desde el palco nosotros mirábamos y de repente se nos perdió el personaje que estaba ahí".

"Es lamentable, es muy lamentable el tema pero como te digo, no tengo un informe como para decirte lo que realmente pasó. Lo único que puedo decir es lo que vieron todos ustedes", sentenció.

Frente a las acciones para poder compensar al público afectado, Mosa dijo que "vamos a conversar con los hinchas afectados, a contactarnos con ellos, creo que es la manera de poder abordar los temas"

"No creo que haya falta de seguridad en la organización, nosotros cumplimos un cuaderno de cargo que nos exige el Estadio Seguro, la intendencia, Carabineros, no hemos tenido problemas en el estadio Monumental ulitmamente. Yo entiendo que el asunto de la bomba lacrimógena causó mucha expectación y preocupación pero esto fue solo una persona", cerró.