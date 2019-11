Aníbal Mosa: 'A mí no, pero sí han amenazado a jugadores y a sus familias'

Este viernes se realizará un Consejo de Presidentes extraordinario para definir qué ocurrirá con el campeonato, luego que el día martes no se lograra el quórum para darlo por finalizado.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, comentó sus deseos para la reunión que se realizará en la ANFP. "Nosotros esperemos que prime la cordura mañana en los equipos que no han querido terminar el campeonato. Como lo dijo el Ministro Espina, a parte de no estar en un país normal, estamos todos estresados, Carabineros y la fuerza policial está sobrepasada. Esperemos que mañana los equipos entiendan eso, la situación está muy estresada, los jugadores también lo expresaron en su consejo, no se sienten seguros. Nadie se siente seguro, creemos que seguir estresando eso nos va a hacer mal a todos, vamos a seguir perdiendo tiempo. Nosotros lo que debemos hacer es definir el cierre del campeonato e inmediatamente decidir qué tipo de campeonato queremos para el 2020".

Además, el mandatario de Colo Colo se manifestó en contra de las barras y confesó que sus jugadores han recibido amenazas. "Nosotros hemos condenado siempre todo acto de violencia, los condenamos y aplicamos todo el rigor de la ley que hay que aplicar. No a mí no, pero sí han amenazado a jugadores y a sus familias. El tema es muy delicado. Algunos dicen que si se suspende el campeonato han ganado las barras bravas, yo creo que no es así. Yo creo que ha ganado la cordura, es momento de hacer un esfuerzo todos y no darle la razón a las barras bravas".

Sobre las definiciones para acordar los cupos a copas internacionales, Mosa aseguró que será por los puestos en la tabla. "A nosotros lo que nos ha dicho el presidente Moreno es que el criterio que le pidió Conmebol es el criterio deportivo, y eso es la tabla. Nos pueden decir que queremos cerrar el campeonato porque vamos segundo, pero nosotros hasta tres días atrás hicimos todos los esfuerzos posibles para poder jugar".

El presidente de Blanco y Negro comentó algunas de las propuestas para el campeonato del 2020. "No nos gusta la Superliga, creemos que hay un tema técnico, hay un tema con los clásicos, no nos gusta. Estamos estudiando otras propuestas con Marcelo Espina, seguramente podamos llegar a hacer algún aporte. Lo importante es decir si terminamos y cómo terminamos".

Además, Mosa afirmó que mientras no haya claridad absoluta sobre el tema, no se puede hablar de renovaciones. "Mientras no sepamos cómo termina esto, ese trabajo no podemos hacerlo. No podemos ver quiénes vamos a renovar, quiénes no, cuánto tiempo de vacaciones, de pretemporada, dónde la pretemporada, cuáles son los partidos amistosos que deberíamos jugar".

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro comentó la multa que le aplicó la Comisión para el Mercado Financiero por uso de información privilegiada en la compra de acciones de la sociedad anónima.

Su abogado, Sabas Chahuán, explicó la defensa de Aníbal Mosa. "Nosotros hemos interpuesto un recurso para que deje sin efecto la sanción, porque no hubo ningun uso de información privilegiada, no hubo beneficio. La información privilegiada en la esencia de la misma, es que la persona que la utiliza busca obtener ganacia o evitar pérdidas. A la fecha que la compró el señor Mosa, compró mucho más caro que quince días después. No concurre el beneificio de la ganancia", sentenció.