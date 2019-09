Ángelo Henríquez: 'Ojalá no llegar hasta fin de temporada peleando por quedarse en primera'

Universidad de Chile continúa preparando el duelo contra Unión Española. Los azules están 14° en la tabla con 20 puntos, a tres de la zona de descenso.

Ángelo Henríquez aseguró que no pueden sufrir más derrotas para poder salir pronto de esta ubicación. "Es una obligación, ya no podemos dar más puntos por perdidos. Hay que empezar a ganar, si queremos salir de esta situación lo antes posible. Ojalá no llegar hasta fin de temporada peleando por quedarse en primera".

Además, el delantero confesó que la situación de la U ha sido difícil, pero hay que sacar lecciones de ella."Es difícil, son cosas que pasan en el fútbol y hay que estar preparados para todo, son cosas que sirven de experiencia, de aprendizaje, este momento hay que sacarle provecho para que no vuelva a pasar".

Además, Henríquez analizó a los hispanos que vienen de dos victorias consecutivas de la mano de Ronald Fuentes. "Sabemos que es un equipo que no ha tenido los mejores resultados últimamente, en ese sentido estamos un poco parejo y nada simplemente salir a ganar el partido, preocuparnos más de nuestro juego, nuestro sistema, tenemos que tratar de controlar el partido y no que ellos tengan la pelota".

Finalmente, el atacante se ilusionó de jugar en Santa Laura, porque en su retorno a los azules ahí pudo convertir dos anotaciones. "Es un equipo que obviamente no va a ser fácil, nosotros tenemos que estar preparados, estamos entrenando bien, hay que jugar el partido como si fuera una final, de aquí en adelante todos tienen que ser así. Es una cancha que ya conocemos bien, sabemos que podemos hacer buen fútbol ahí".

Este sábado, Universidad de Chile enfrentará a Unión Española a las 17:30 horas.