ANFP publicó el listado de árbitros para la primera fecha del Torneo Nacional

Menos de 24 horas restan para que el Torneo Nacional 2020 arranque en las canchas chilenas. Everton y la Universidad de Concepción darán vida a un nuevo campeonato desde las 18:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, encuentro que será arbitrado por José Cabero.

Con el debut del VAR en todos los partidos de la fecha, la ANFP informó el largo listado de árbitros para los partidos de la primera jornada del torneo, destacando a Eduardo Gamboa que impartirá justicia entre Santiago Wanderers y la Universidad Católica en el Estadio Bicentenario Elías Figueroa.

Cristian Garay estará en el CAP de Talcahuano para Huachipato vs la Universidad de Chile, mientras que Felipe González pitará el duelo entre Colo Colo y Palestino el próximo martes en el Estadio Monumental.

A su vez se producirá el debut de una mujer dentro de un cuerpo arbitral para el fútbol masculino. Cindy Nahuelcoy será la segunda asistente de Julio Bascuñán en el partido entre Unión Española y Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura.

Revisa el listado oficial

Everton vs. Universidad de Concepción

Árbitro: José Cabero

Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas

Árbitro Asistente 2: Fabián Aedo

Cuarto Árbitro: Cristian Droguett

VAR: Julio Bascuñán

AVAR: Patricio Blanca

AVAR 2: Claudio Ríos



O'Higgins vs. Unión La Calera

Árbitro: Ángelo Hermosilla

Árbitro Asistente 1: Carlos Venegas

Árbitro Asistente 2: Manuel Requena

Cuarto Árbitro: Nicolás Gamboa

VAR: Eduardo Gamboa

AVAR: Gustavo Ahumada

AVAR 2: Raúl Orellana



Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido

Árbitro: Francisco Gilabert

Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez

Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval

Cuarto Árbitro: Miguel Araos

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Fabián Aracena



Audax Italiano vs. Cobresal

Árbitro: Juan Lara

Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann

Árbitro Asistente 2: Víctor Pasmiño

Cuarto Árbitro: Cristian Droguett

VAR: Christian Rojas

AVAR: Felipe Jara

AVAR 2: Julio Díaz



Santiago Wanderers vs. Universidad Católica

Árbitro: Eduardo Gamboa

Árbitro Asistente 1: Claudio Ríos

Árbitro Asistente 2: Mario Lagos

Cuarto Árbitro: Gustavo Ahumada

VAR: Ángelo Hermosilla

AVAR: Rodrigo Carvajal

AVAR 2: José Retamal



Huachipato vs. Universidad de Chile

Árbitro: Cristian Garay

Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha

Árbitro Asistente 2: Manuel Marín

Cuarto Árbitro: Cristian Andaur

VAR: Christian Rojas

AVAR: Rafael Troncoso

AVAR 2: Edson Cisternas



Unión Española vs. Deportes Iquique

Árbitro: Julio Bascuñán

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete R.

Árbitro Asistente 2: Cindy Nahuelcoy

Cuarto Árbitro: José Cabero

VAR: Franco Arrué

AVAR: Nicolás Gamboa



Colo Colo vs. Palestino

Árbitro: Felipe González

Árbitro Asistente 1: Raúl Orellana

Árbitro Asistente 2: Por designar

Cuarto Árbitro: Fernando Véjar

VAR: Patricio Blanca

AVAR: Benjamín Saravia

AVAR 2: Christian Schiemann



Curicó Unido vs. Ascenso 2

Árbitro: César Deischler

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete B.

Árbitro Asistente 2: Luis Jarpa

Cuarto Árbitro: Manuel Vergara

VAR: Francisco Gilabert

AVAR: Franco Arrué