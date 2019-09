ANFP por reclamos de programación: 'Los clubes fueron informados hace más de tres meses'

Siguen las repercusiones por la programación de la ANFP para la décima fecha de la segunda rueda del torneo nacional, donde se disputarán partidos en medio de una fecha FIFA.

Desde el ente rector del fútbol chileno, Rodrigo Robles, gerente de liga aseguró que hace tiempo fueron notificados de la programación del torneo. "Más allá de la interpretación que quieran dar, hace tres meses los clubes fueron informados que la fecha quedaba programada que quedó. Esto es por las múltiples restricciones que hay. Más allá de los reclamos de algunos de presidentes, aquí el segundo semestre en Chile es extremadamente complejo en cuanto a disponibilidad de estadios. Tenemos COP 25, la APEC, semifinal ida/vuelta y final de Copa Chile".

El presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo confesó que estaban informados hace tiempo sobre la programación. "Está programado. Vamos a respetar la decisión, no es lo ideal porque hay clubes que se van a ver más afectados. Nosotros solo tenemos a Jeraldino que podría ser convocado".

Anibal Mosa, presidente de Colo Colo confesó que si bien no van a negar jugadores, quieren consideración por parte de la ANFP. "Nosotros no hemos hecho petición para que no nos convoque jugadores, pues siempre hemos estado disponibles para la Roja, lo que queremos es que se revise esa fecha porque habrán jugadores en la selección y que nosotros estaremos jugando partidos importantes. Pedimos a la ANFP que revise este tema. Creemos que es una desventaja para los que tenemos llamado a la selección. Reprogramar la fecha podría ser una alternativa".