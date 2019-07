ANFP pidió incorporar al trofeo la placa de la Copa América Centenario

Este domingo, Brasil buscará mantener su histórica superioridad sobre Perú y celebrar junto a sus hinchas la posible obtención de la Copa América 2019, esa que no gana desde la versión 2007 en Venezuela.

El trofeo que levantará Dani Alves o Paolo Guerrero tendrá la placa de Chile 2015, pero no la del 2016, esto luego de que Conmebol confirmara hace algunos días que la Roja no es bicampeón de Copa América.

"La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo", sostuvieron desde el ente rector del fútbol sudamericano.

Por esta situación, es que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sebastián Moreno, solicitó formalmante a la Conmebol incluir la placa 2016 en el trofeo que se entregue este domingo: "hemos tenido conversaciones con Conmebol desde antes de la Copa América respecto de la calificación de la Copa Centenario", indicó.

"Nosotros pedimos la incorporación de la placa en el trofeo de Copa América. Son temas que van bastante avanzados, con una buena respuesta de Conmebol. (La idea es que) el domingo la placa se incorpore en el trofeo, que marca un tema de justicia histórica", sostuvo el presidente del fútbol chileno