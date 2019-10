ANFP manifiesta incertidumbre por reanudación del torneo chileno tras manifestaciones

Por la compleja situación que atraviesa el país en medio de las manifestaciones, el fútbol ha generado ciertas dudas.

Tras la suspensión de la totalidad de la fecha durante el pasado fin de semana, la ANFP tampoco tiene certeza si los torneos pueden retornar durante esta semana.

Según información que publicó El Mercurio, desde el ente rector del fútbol chileno no tienen certeza sobre cuándo podrán reprogramar esos partidos que fueron suspendidos. "No tiene sentido barajar opciones todavía si no tenemos certeza de cómo se va a solucionar el panorama. Ni siquiera sabemos si se va a jugar el fin de semana que viene".

Además del torneo, las semifinales de la Copa Chile y el amistoso de la "Roja" también serían parte de la incertidumbre en la que se encuentra sumergida el país.