ANFP informó que los refuerzos locales no podrán jugar las semis de Copa Chile

La ANFP citó el pasado miércoles a los cuatro clubes que disputan las semifinales de Copa Chile en su sede de Quilín para realizar una reunión de coordinación para los partidos en que se enfrentarán la Universidad de Chile frente a Unión Española, así como Colo Colo ante la Universidad Católica.

En la cita, a la cual no llegó Unión Española (pues se niegan a jugar), se definió que los refuerzos para el 2020 de los cuatro clubes no podrán disputar dichos partidos si es que jugaron minutos por otros clubes durante el torneo que se comenzó a disputar el año pasado.

Solo los refuerzos que vengan del extranjero, y que no hayan sumado minutos en otro equipo, podrán ser parte de los planteles. En ello, la Universidad de Chile es el cuadro más perjudicado, pues cuatro de sus cinco refuerzos confirmados no podrían jugar: Pablo Aránguiz (Unión Española), Fernando Cornejo, Sebastián Galani (ambos de Coquimbo Unido) y Luis del Pino Mago (Palestino).

En Colo Colo, los afectados serían Miguel Pinto (O'Higgins) y César Fuentes (Universidad Católica), mientras que en los "cruzados", solo Tomás Asta-buruaga (Deportes Antofagasta) no podría medirse ante los albos.

"¿Dijeron que no se puede ocupar refuerzos que hayan participado en otros clubes? Eso no cambia en nada nuestra decisión de no presentarnos", comentó Luis Baquedano, gerente deportivo de Unión Española.