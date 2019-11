ANFP informó acerca de la programación de la próxima fecha del Campeonato Nacional

La ANFP dio a conocer la programación que tendrán los partidos de los distintos torneos del fútbol chileno.



Fue a través de su mesa de programación que dio cuenta de los encuentros que se disputarán a partir del próximo fin de semana.



En ese sentido, la fecha 12 del Campeonato Nacional en su segunda rueda arrancará con Cobresal vs Unión Española, a disputarse el viernes 22 de noviembre a las 12:00 horas.



Por su parte, los cotejos de los equipos grandes del país serán: Colo Colo vs Coquimbo Unido durante el sábado 23 de noviembre a las 17:00 horas; mientras que Huachipato vs Universidad de Chile y Universidad Católica vs Audax Italiano se jugarán el domingo 24 de noviembre a las 11:30 y 17:30, respectivamente.



CAMPEONATO AFP PLANVITAL – 12 fecha Segunda Rueda

Viernes 22 de noviembre

Cobresal vs. Unión Española

Estadio El Cobre

12:00 horas

Transmite CDF

Unión La Calera vs. Deportes Iquique

Estadio Nicolás Chahuán

17:30 horas

Transmite CDF

Sábado 23 de noviembre

O'Higgins vs. Curicó Unido

Estadio El Teniente

11:30 horas

Transmite CDF

Deportes Antofagasta vs. U. de Concepción

Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán

14:00 horas

Transmite CDF

Colo Colo vs. Coquimbo Unido

Estadio Monumental

17:00 horas

Transmite CDF

Domingo 24 de noviembre

Huachipato vs. Universidad de Chile

Estadio Huachipato CAP-Acero

11:30 horas

Transmite CDF

Everton vs. Palestino

Estadio Sausalito

15:00 horas

Transmite CDF

Universidad Católica vs. Audax Italiano

Estadio San Carlos de Apoquindo

17:30 horas

Transmite CDF

CAMPEONATO AS.com – 29 fecha

Sábado 23 de noviembre

Santiago Wanderers vs. Ñublense

Estadio Bicentenario Elías Figueroa

11:30 horas

Transmite CDF

Unión San Felipe vs. Santiago Morning

Estadio Municipal de San Felipe

17:30 horas

Deportes Puerto Montt vs. San Luis de Quillota

Estadio Bicentenario Chinquihue

17:30 horas

Deportes Santa Cruz vs. Deportes Copiapó

Estadio Joaquín Muñoz

19:00 horas



A.C. Barnechea vs. Deportes Valdivia

Estadio Santa Laura - U. SEK

19:30 horas

Transmite CDF

Domingo 24 de noviembre

Deportes Melipilla vs. Deportes Temuco

Estadio Bicentenario de La Florida

11:00 horas

Rangers vs. Cobreloa

Estadio Fiscal de Talca

11:30 horas

Transmite CDF

Magallanes vs. Deportes La Serena

Estadio Santa Laura – U. SEK

18:00 horas

CAMPEONATO SEGUNDA DIVISIÓN – Liguilla Fecha 6 (Descenso)

Viernes 22 de noviembre

San Antonio Unido vs. Independiente Cauquenes

Estadio Municipal de El Quisco

15:30 horas

CAMPEONATO SEGUNDA DIVISIÓN – Liguilla Fecha 8 (Descenso)

Martes 26 de noviembre

San Antonio Unido vs. Deportes Colina

Estadio Municipal de El Quisco

17:00 horas

Independiente Cauquenes vs. Lautaro de Buin

Estadio Municipal Miguel Alarcón

17:00 horas

CAMPEONATO SEGUNDA DIVISIÓN – Liguilla Fecha 6 (Ascenso)

Viernes 22 de noviembre

General Velásquez vs. Colchagua

Estadio Municipal de San Vicente

15:30 horas

CAMPEONATO SEGUNDA DIVISIÓN – Liguilla Fecha 8 (Ascenso)

Domingo 24 de noviembre

Deportes Iberia vs. Deportes Vallenar

Estadio Municipal de Los Ángeles

17:00 horas

Martes 26 de noviembre

Deportes Recoleta vs. Colchagua

Estadio Municipal de Recoleta

17:00 horas

San Marcos vs. General Velásquez

Estadio Carlos Dittborn

17:00 horas