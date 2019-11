ANFP buscaría extender contrato con CDF para compensarlos en caso de suspender el Torneo Nacional

Este martes 26 de noviembre se vivirá un día clave para el fútbol chileno. La ANFP, en conjunto con el Sifup buscarán una solución final para el postergado regreso del Torneo Nacional y así definir finalmente se podrá seguir jugando o no.

En ello, desde Quilín se muestran preocupados no solo por la posibilidad de no volver a jugar en lo que resta de año, si no que por el tema del CDF. Según reveló El Mercurio, la intención el ente rector del fútbol chileno es compensar a la señal, para que ellos, teóricamente, no los castigue con los montos para los clubes.

Resulta que en el contrato que firmaron ambas partes se explicita la disputa de 30 fechas dentro de una temporada, situación que se está volviendo prácticamente imposible por el estallido social y político que atraviesa Chile hace ya más de un mes.

En caso de que CDF confirme que no se pagará los montos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre por el paro del fútbol, desde la ANFP quieren compensar al canal para que no suspenda dicho dineros, ¿Cómo lo hará?

Según El Mercurio, la idea es extener el contrato con el CDF por 60 o 90 días más, es decir extenderlo hasta marzo del 2034, teniendo en cuenta que por hoy, solo es vigente hasta diciembre del 2033, propuesta que sería discutida y analizada este martes en la sede de la ANFP.