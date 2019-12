Andrés González: 'Daba lo mismo que a Colo Colo le hicieran 2 goles, porque nosotros hacíamos 5'

El destacado exdefensor colombiano, Andrés González, conversó con AS Chile sobre lo que significó su paso por Colo Colo, donde logró llegar a la final de la Copa Sudamericana y salir campeón del Campeonato Nacional junto al equipo que comandaba Claudio Borghi.

Sobre aquel cuadro de los albos, comenzó diciendo que "teníamos demasiado equipo. Ahora que estoy retirado y que no tengo ningún lazo cercano al fútbol, siempre recuerdo que si nos hacían dos goles, nosotros hacíamos cinco. Ese equipo era espectacular".

En esa línea, añadió: "El ‘Bichi’ (Borghi) siempre quería ir para adelante. Los tres de fondo aguantamos como podíamos. Siempre me gustó el buen fútbol y entendía que si teníamos que arriesgar, no importaba porque los delanteros harían tres más que el rival".

"No era fácil llegar con 21 años a un equipo de semejante capacidad. Me vi rodeado de estrellas. Siempre tuve toda la confianza del Bichi, y siempre tuvo las mejores palabras. Salí en algunos partidos por rendimiento, pero después me pude solidificar en el puesto. Fue una bendición ser parte de ese equipo porque ganamos dos títulos", agregó González.

Finalmente, el defensor sostuvo que "siempre estaré agradecido porque me permitieron vestir su camiseta en un año tan importante para ellos. Ese 2006 marcó lo que sería el nuevo camino de Colo Colo. Siempre fue un equipo grande. Teníamos un equipo espectacular, pero se partió en dos. Siempre estaré agradecido".