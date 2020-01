Universidad Católica tendrá un duelo amistoso ante Curicó Unido para festejar el bicampeonato de los cruzados.

El cuadro universitario anunció una novedosa medida para dicho partido, vinculado a sus plataformas digitales.

Esto, pues el encuentro entre cruzados y torteros solo será transmitido a través de la plataforma de Facebook de Universidad Católica a contar de las 19 horas.

Para el amistoso de #LosCruzados vs @curicounidocdp no habrá transmisión de TV 📺, ¡pero tenemos solución!

🤩👌



A través de nuestra cuenta en Facebook, ¡estaremos en vivo transmitiendo el partido! 🙌



No tendremos repetición de jugadas, pero sí el resumen al final del partido 👏 pic.twitter.com/kE1zqzuy5Y