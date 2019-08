Alfredo Arias y el momento de la U: 'El miedo a perder opaca las ansias de ganar'

Este sábado la Universidad de Chile vivirá la primera de sus 15 finales que tendrá en el segundo semestre del Torneo Nacional. Los azules enfrentar a Audax Italiano en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones en lugar de descenso directo.

Por ello, es que el uruguayo Alfredo Arias literalmente se juega el puesto ante los 'itálicos', pues de no sumar los tres puntos en el Nacional, la situación se hará insostenible al mando de los azules: "a mi no me han informado nada. Mi situación ha estado en riesgo desde que llegué al equipo y perdí los primeros partidos, por la situación que vivimos", partió aseverando en conferencia de prensa.

"Mi atención hoy está en el equipo, en mis jugadores, en corregir los errores que nos hacen no ganar. Así estamos hace ocho partidos, porque no nos han ganado, queremos que el equipo agarre confianza y tener el deseo de seguir en la tónica de mejorar", agregó el 'charrúa'.

En la misma línea, Arias intentó explicar por donde han pasado los malos resultados: "es una situación muy difícil de enfrentar, a veces el miedo a perder opaca las ansias de ganar. Nosotros tenemos que protagonizar el partido, ir a buscar el triunfo desde el inicio, eso lo hemos conversado", comentó el entrenador.

Sobre la pelea por el descenso, el exentrenador de Santiago Wanderers comentó: "no estoy conforme, no es el equipo que quiero ver, pero estamos jugando contra muchas cosas que después parecen excusas. Nosotros nos metimos en esto, a raíz de que en los partidos del inicio perdimos muchos puntos, eso nos quitó el estado de ánimo y la confianza", sostuvo.

Al finalizar, Arias agregó que: "no puede ser que un equipo grande como la U esté en esta situación. Pero estamos convencidos que vamos a salir adelante de esto. Creo que no es normal lo que estamos viviendo, lo normal que pase en un equipo grande cuando ocurre algo así es que nosotros no estemos acá", cerró.