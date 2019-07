Alfredo Arias: 'Nunca dije que Johnny solo jugaría si se lesionaba De Paul'

Universidad de Chile visitará a Palestino este sábado a las 15:00 horas en el Municipal de La Cisterna.

El entrenador de la U, Alfredo Arias, se refirió a sus declaraciones con respecto a la titularidad del arco de los azules, que provocó la molestia de Johnny Herrera. El DT aseguró que se malinterpretaron sus palabras. "Nunca hablé de Johnny y que solo iba a tener la posibilidad de jugar si se lesionaba De Paul. Esas no fueron mis palabras y no fue mi intención. Las palabras se pueden interpretar de cualquier manera. Para aclarar tanto Johnny Herrera como los que están en el equipo no dependen de una lesión de un compañero. Lo que yo contesté de De Paul, es que de no mediar lesión iba a ser titular hoy. Lo dicho, dicho está, lamento que mi palabra haya dado a otra interpretación. No contesté nada de Johnny Herrera, hablé de De Paul".

Además, Arias aseguró que la razón por la que queda fuera Herrera es por lesión, mientras que la situación de Gonzalo Collao es decisión técnica. El arquero suplente será Cristóbal Campos. "Creo que Campos si le tocara hacerlo, lo haría bien, porque lo está haciendo muy bien en los entrenamientos. Johnny tiene un esguince en el pie y decidimos que lleve el tratamiento que tiene que llevar. Lo de Gonzalo Collao es una situación que él elige, me parece que no está con la cabeza en lo que yo necesito y lo que necesitan sus compañeros".

El entrenador de la U, también comentó la opción de tener a los refuerzos azules para el partido ante Palestino. Arias aseguró que ambos están habilitados. "Hoy llegó el CTI de Osvaldo González, el de Marco Riquelme ya había llegado. Entrenaron muy bien, están los dos a la orden, fueron citados, están los dos en el plantel, y bueno quizás alguno de ellos esté en cancha o los dos".

Finalmente, el DT de Universidad de Chile analizó lo que será el partido contra los árabes "Palestino, a mí es uno de los equipos que he visto jugar muy bien. Es uno de los clubes que tienen mayor identidad en nuestro campeonato, al cual respeto muchísimo, vamos a jugar para ganar. Creo que todo jugador tan importante como Jimenez cuando se va, deja un vacío. Pero también Palestino ha jugado con diferentes alineaciones. Cada partido es una final".

Los azules formarían con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Osvaldo González, Diego Carrasco; Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza, Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla, Nicolás Guerra, Leandro Benegas.