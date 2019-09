Alfonso Parot: 'Uno no es campeón hasta que te pasen las medallas y levantes la copa'

Universidad Católica sigue entrenando para enfrentar a Curicó Unido en La Granja. Los cruzados mantienen su meta de seguir alargando la ventaja que tienen sobre el segundo lugar.

En conferencia de prensa, Alfonso Parot, aseguró que a pesar de los 13 puntos que los separan de Audax Italiano, deben seguir mentalizados que aún no han conseguido nada. "Se va a pelear hasta el final, uno no es campeón hasta que te pasen las medallas y levantes la copa, por ahora no nos ha pasado eso a nosotros. Tenemos que seguir de la misma manera, si seguimos empatando de local o no sumando de a tres, los que vienen de abajo en alza y siguen sumando nos pueden pillar perfectamente. Hay que seguir enfocado, no desconcentrarse, seguir tratando de sumar de a tres y seguir de la misma manera, esa es la fórmula, porque todavía no hemos conseguido nada".

Además, el lateral izquierdo de los cruzados resaltó que la UC va por buen camino para conseguir el objetivo. "Me tocó todos esos años que no conseguimos las cosas, pero es lo que digo ahora, partido a partido. No hay que desconcentrase, no hay que escuchar lo que se dice afuera. Nosotros tenemos que hacernos fuertes mentalmente y saber que no hemos conseguido nada. Si bien vamos por buen camino, pero un poquito que nos desconcentremos o que nos confiemos, nos van a alcanzar y nos van a pasar. Tenemos que seguir de la misma manera, enfocados partido a partido".

Universidad Católica aprovechó la para del dieciocho de septiembre para recuperar jugadores. Parot aseguró que ha visto bien a Puch y Kuscevic, quienes están disponibles para jugar ante Curicó Unido. "Bien, vi a Edson como a Benja muy bien, los vi muy acoplados al grupo, obviamente están felices porque vuelven de una lesión que fue larga para ambos, es muy importante para ellos y para nosotros. Los veo felices".

Además, el defensor se refirió al rendimiento de Duvier Riascos y aseguró desconocer si efectivamente el delantero llegó o no tarde al entrenamiento del pasado viernes. "No, la verdad es que no sé, somos muchos que llegamos a distintos horarios, muchos llegamos a la cancha y se van a jugar tenis fútbol, otros se quedan tomando mate arriba, cuando iniciamos estábamos todos. Bien, es un jugador con buena definición, rápido, habilidoso, bueno en el uno contra uno. Cuando llegué estaba lesionado, no he tenido la posibilidad de compartir mucho con él en una cancha. Es un gran jugador".

Finalmente, Alfonso Parot destacó el rendimiento de su máximo perseguidor, Audax Italiano. "Audax partió me parece que 5to y ya va segundo, ha ido escalando, haciéndose muy fuerte de local, tiene uno de los goleadores del campeonato, están jugando muy bien, por eso te digo, hay muchos equipos que vienen en alza, ya nos conocemos entre todos, las debilidades, las virtudes. Hay que tener cuidado con ellos, se está poniendo entretenido el campeonato".

Los cruzados visitarán a los albirrojos, el próximo sábado a las 17:30 horas en La Granja.