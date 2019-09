Alfonso Parot: 'Claudio Bravo es una voz de mando'

Este martes, la Selección Chilena de Fúrtbol enfrentará su segundo partido por la fecha FIFA del mes de septiembre y para ello se trasladó hasta San Pedro Sula para medirse ante la escuadra local, Honduras.

Tras el empate sin goles frente a Argentina del pasado jueves en Los Ángeles, Estados Unidos, Claudio Baeza y Alfonso Parot enfrentaron a los medios de comunicación y analizaron la actuación del equipo ante los trasandinos.

El exvolante de Colo Colo aseveró que: "me he sentido muy cómodo, es mi segunda convocatoria. Hace un par de años atrás no pude debutar. Estoy muy contento, mis compañeros me recibieron de muy buena manera y el cuerpo técnico también. Creo que tuve un buen debut ante un rival muy duro como es Argentina. Ahora a seguir trabajando para estar en nuevas nóminas", agregó.

Por su parte, Alfonso Parot sostuvo respecto a su juego que: "el lateral evolucionó un poco. Se ve más vistoso el que se proyecta, saca centros, remata al arco, hace goles, pero desde chico me enseñaron que primero se defendía y después se atacaba, no soy de los que pasa los 90 minutos, soy más criterioso", sostuvo el jugador de la UC.

Respecto al duelo ante Honduras del próximo martes, Baeza comentó que: "todos los partidos a nivel de selección son muy complejos. Jugando de visita ante un rival como Honduras, que viene de un proceso de probar jugadores y que tiene jugadores de experiencia, creo que trataremos de defendernos mucho teniendo la pelota y hacer un buen juego para doblegarlos".

Al finalizar, el lateral de los "cruzados" comentó sobre Claudio Bravo que: "vengo compatiendo solo estos días con él, pero obviamente es una voz de mando. Tiene una tremenda trayectoria como jugador, ha estado en los mejores equipos del mundo, seleccionado hace muchos años y eso se siente dentro del campo de juego", cerró.