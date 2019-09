Alexis y su balance tras mal paso en Manchester United: 'No me arrepiento de haber ido allá'

Alexis Sánchez hizo una autocrítica tras su salida del Manchester United y su llegada al Inter de Milán.

El delantero aseguró en diálogo con la BBC que no se arrepiente de su arribo a los “red devils” pese a que los resultados no fueron buenos. "Quería ir allá y ganarlo todo. No me arrepiento de haber ido allá, al club más ganador de Inglaterra. Fui muy feliz y siempre lo diré".

Tras ser consultado porque rindió en la selección y no en su club, Sánchez aseguró que no lo dejaban mostrar todo su potencial en Inglaterra. "Yo creo que cuando juego por la selección chilena soy feliz, pero cuando jugaba por el United también lo era, pero le decía a mis amigos que quería jugar. Si me dejaban jugar, mostraría lo mejor. Y si los jugara completo, lo ganaríamos. Había veces que jugaba 60 minutos en un partido, y después no me convocaban. Nunca supe por qué".

El delantero se encuentra en Estados Unidos, junto a la selección chilena preparándose para los amistosos ante Argentina y Honduras.