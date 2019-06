Alexis Sánchez sufrió un esguince de tobillo ante Ecuador y deberá ser evaluado

La trabajada victoria de Chile sobre Ecuador por la segunda fecha del Grupo C de Copa América trajo serias consecuencias dentro de plantel de la Roja, quienes con el paso de las horas sintieron el peso del esfuerzo físico que significó medirse ante los del "guayas".

Prueba de ello fue el esguince de tobillo que habría sufrido Alexis Sánchez tras el primer tiempo. El propio delantero confesó que se dobló el píe, que afortunadamente no fue el mismo que se lesionó con el Manchester United: "me volví a doblar el pie, creo que tengo un esguince, ojalá no sea tan grave", comentó tras el partido.

"Jugué un poquito con dolor, me puse unas vendas y salí en el segundo tiempo", agregó el ariete nacional, situación que fue avalada por el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda: "los médicos y él consideraron que podía seguir. Fue importantísimo lo que hizo", dijo el cafetero.

Tras ello, Alexis será evaluado médicamente este sábado para saber en que condiciones se encuentra realmente el tobillo lesionado y así descartar o confirmar la presencia del "maravilla" ante los "charrúas".

Este sábado, la Roja hizo un trabajo regenerativo en Salvador de Bahía antes de viajar a Río de Janeiro, donde en la jornada del domingo harán su último entrenamiento y reconocimiento de cancha del Estadio Maracaná, donde el próximo lunes se medirán ante Uruguay por el último partido del Grupo C de Copa América.